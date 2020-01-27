В Афганистане разбился самолет

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines разбился в провинции Газни на востоке Афганистана, заявили власти региона.

По предварительной информации, на борту было 83 человека.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Як. В материале Tolo News говорится, что эта местность находится под контролем "Талибана". Источник добавил, что туда выехали "специальные силы".

По сведениям телеканала Ariana News , разбившийся самолет - пассажирский. Предположительно, он направлялся из Герата в Кабул. При этом источник заявил РИА Новости, что воздушное судно принадлежало афганской армии и следовал из Герата в столицу Индии Дели.

Официальные лица в аэропорту Герата заявили телеканалу Ariana News, что самолет принадлежал Ariana Afghan Airlines, и что на его борту находились 110 человек.

В свою очередь, исполнительный директор авиакомпании Мирвайс Мирзаквал опроверг информацию, что разбился самолет Ariana Afghan Airlines.