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В Афганистане разбился самолет
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РИА Новости

В Афганистане разбился самолет

15:07 27.01.2020
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© AP Photo / Musadeq SadeqСамолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
© AP Photo / Musadeq Sadeq
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines разбился в провинции Газни на востоке Афганистана, заявили власти региона.
По предварительной информации, на борту было 83 человека.
Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Як. В материале Tolo News говорится, что эта местность находится под контролем "Талибана". Источник добавил, что туда выехали "специальные силы".
По сведениям телеканала Ariana News, разбившийся самолет - пассажирский. Предположительно, он направлялся из Герата в Кабул. При этом источник заявил РИА Новости, что воздушное судно принадлежало афганской армии и следовал из Герата в столицу Индии Дели.
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Официальные лица в аэропорту Герата заявили телеканалу Ariana News, что самолет принадлежал Ariana Afghan Airlines, и что на его борту находились 110 человек.
В свою очередь, исполнительный директор авиакомпании Мирвайс Мирзаквал опроверг информацию, что разбился самолет Ariana Afghan Airlines.
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