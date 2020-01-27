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2020-01-27T17:15+0300
https://ria.ru/20200127/1563926649.html
Толстой рассказал, при каких условиях Россия вновь покинет ПАСЕ
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РИА Новости

Толстой рассказал, при каких условиях Россия вновь покинет ПАСЕ

15:05 27.01.2020 (обновлено: 17:15 27.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
СТРАСБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Российская делегация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы, если ее полномочия будут ограничены, заявил журналистам глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Я надеюсь, что здравомыслящее большинство (ПАСЕ) не будет такие решения (ограничить полномочия РФ) принимать. Но если примут, мы уедем", - заявил он журналистам.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе в журналистами также подчеркнул, что любое ограничение полномочий российской делегации повлечёт ее уход с площадки ПАСЕ.
"Но без лишней утопии, считал бы маловероятным такое развитие событий в рамках постановки вопроса о ратификации наших полномочий. Сегодня российская делегация уже встроена в рабочую ткань ПАСЕ. Подавляющее большинство делегатов хотят нас поддержать. В Страсбурге становится все более интересно, а работа российской делегации все более эффективна. Нам по-прежнему непросто, но будем работать", - отметил он.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 15:02
Украинский депутат устроил перепалку с журналистами в ПАСЕ
Ранее в понедельник депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Теперь Ассамблея должна будет подготовить доклад для принятия решения. Обсуждение вопроса о продлении полномочий российской делегации в ПАСЕ пройдёт в среду.
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019 года права россиян были восстановлены в полном объеме.
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Петр ТолстойПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
покинуть и не возвращаться... Толстому не мешало бы спросить мнения граждан страны - большинство точно предложат ему уйти оттуда
27 января, 15:06
НСНаталья Светлова
3500003
Шо, опять!?? )))
27 января, 15:06
PZPetr Zhukoff
370015
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