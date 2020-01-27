Толстой рассказал, при каких условиях Россия вновь покинет ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Российская делегация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы, если ее полномочия будут ограничены, заявил журналистам глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Я надеюсь, что здравомыслящее большинство (ПАСЕ) не будет такие решения (ограничить полномочия РФ) принимать. Но если примут, мы уедем", - заявил он журналистам.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе в журналистами также подчеркнул, что любое ограничение полномочий российской делегации повлечёт ее уход с площадки ПАСЕ.
"Но без лишней утопии, считал бы маловероятным такое развитие событий в рамках постановки вопроса о ратификации наших полномочий. Сегодня российская делегация уже встроена в рабочую ткань ПАСЕ. Подавляющее большинство делегатов хотят нас поддержать. В Страсбурге становится все более интересно, а работа российской делегации все более эффективна. Нам по-прежнему непросто, но будем работать", - отметил он.
Ранее в понедельник депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Теперь Ассамблея должна будет подготовить доклад для принятия решения. Обсуждение вопроса о продлении полномочий российской делегации в ПАСЕ пройдёт в среду.
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019 года права россиян были восстановлены в полном объеме.