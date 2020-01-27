Минтруд поручил проверить решения по инвалидности для онкобольных

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Федеральное бюро медико-социальной экспертизы проведёт аудит решений по установлению инвалидности при онкологической патологии после того, как были сняты ограничения на установление инвалидности более чем на пять лет по ряду злокачественных новообразований, сообщила пресс-служба Минтруда.
С 1 января 2020 года были изменены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии. Было снято ограничение на установление инвалидности более чем на пять лет по отдельным формам новообразований, в частности, при злокачественных новообразованиях молочных желез.
Минтруд России проводит мониторинг применения Классификаций и критериев в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы. Особое внимание при проведении мониторинга будет уделено срокам, на которые устанавливается инвалидность при онкопатологии.
"Федеральному бюро медико-социальной экспертизы дано поручение обеспечить методическое сопровождение установления инвалидности при онкологической патологии... Также ФБ МСЭ поручено провести аудит всех принятых до настоящего времени решений по онкопатологии", - говорится в сообщении.
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