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Генпрокурора попросили взять под контроль дело журналиста Гаджиева
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РИА Новости

Генпрокурора попросили взять под контроль дело журналиста Гаджиева

15:01 27.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИгорь Краснов
Игорь Краснов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил генпрокурору РФ Игорю Краснову письмо с просьбой взять под контроль дело сотрудника дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, против которого возбуждено дело о финансировании террористической организации из-за его публикаций, а также проверить законность действий следственных органов.
Гаджиева арестовали 18 июня прошлого года по обвинению в финансировании терроризма. Он вину не признал и связал арест со своей журналистской деятельностью. Советский районный суд Махачкалы несколько раз продлевал арест Гаджиева, последний раз - в начале ноября до 31 января.
"Гаджиев считает свое уголовное преследование незаконным и связывает его с попытками воспрепятствовать его журналистской деятельности. В связи с вышеизложенным, учитывая общественный резонанс, вызванный уголовным делом, прошу Генеральную прокуратуру РФ провести проверки законности действий следственных органов и взять под контроль производство по делу А.Гаджиева", - говорится в письме, копию которого депутат опубликовал в своем Telegram-канале.
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Вчера, 12:47
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Абдулмумин ГаджиевСергей ШаргуновГосдума РФМоскваРоссияМахачкалаПроисшествия
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