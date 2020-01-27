Генпрокурора попросили взять под контроль дело журналиста Гаджиева

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил генпрокурору РФ Игорю Краснову письмо с просьбой взять под контроль дело сотрудника дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, против которого возбуждено дело о финансировании террористической организации из-за его публикаций, а также проверить законность действий следственных органов.
Гаджиева арестовали 18 июня прошлого года по обвинению в финансировании терроризма. Он вину не признал и связал арест со своей журналистской деятельностью. Советский районный суд Махачкалы несколько раз продлевал арест Гаджиева, последний раз - в начале ноября до 31 января.
"Гаджиев считает свое уголовное преследование незаконным и связывает его с попытками воспрепятствовать его журналистской деятельности. В связи с вышеизложенным, учитывая общественный резонанс, вызванный уголовным делом, прошу Генеральную прокуратуру РФ провести проверки законности действий следственных органов и взять под контроль производство по делу А.Гаджиева", - говорится в письме, копию которого депутат опубликовал в своем Telegram-канале.