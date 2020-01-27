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Работа полпредства в СКФО будет переформатирована, заявил Чайка
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РИА Новости

Работа полпредства в СКФО будет переформатирована, заявил Чайка

15:01 27.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮрий Чайка
Юрий Чайка
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Юрий Чайка. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 27 янв - РИА Новости. Работа полпредства президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе будет полностью переформатирована, заявил полпред главы государства в СКФО Юрий Чайка.
Чайка, около 14 лет возглавлявший Генеральную прокуратуру, 22 января был назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Занимавший этот пост Александр Матовников назначен заместителем главкома Сухопутных войск. В понедельник Чайку представили властям Северного Кавказа.
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"В ближайшее время мы полностью переформатируем работу полпредства. Причем сделаем это в совещательном режиме. Я начну с того, что приеду в каждый регион, чтобы максимально погрузиться в вашу повестку и определить, какие конкретные меры от меня требуются. При этом мы проведем встречи не только с администрациями регионов, но и с гражданами в приемных президента Российской Федерации", - сказал Чайка.
По его словам, также будет перезапущена деятельность координационно-совещательных органов при полномочном представителе, чтобы каждое решение во благо Северного Кавказа принималось в условиях взвешенного, экспертного диалога.
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Юрий ЧайкаСеверо-Кавказский ФОРоссияПолитика
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