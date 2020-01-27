Работа полпредства в СКФО будет переформатирована, заявил Чайка

"В ближайшее время мы полностью переформатируем работу полпредства. Причем сделаем это в совещательном режиме. Я начну с того, что приеду в каждый регион, чтобы максимально погрузиться в вашу повестку и определить, какие конкретные меры от меня требуются. При этом мы проведем встречи не только с администрациями регионов, но и с гражданами в приемных президента Российской Федерации", - сказал Чайка.