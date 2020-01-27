В Китае число заболевших новым коронавирусом выросло до 2835 человек

Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР

ПЕКИН, 27 янв — РИА Новости. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае увеличилось до 2835 человек, из них 81 умер, сообщает Центральное телевидение страны.

Отмечается, что, помимо этого, 57 человек уже выписали из больниц.

Это данные на 18:00 (13:00 мск).

Власти также объявили о первом смертельном случае в столице страны.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.