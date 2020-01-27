Чайка сообщил о снижении числа экстремистских преступлений на Кавказе

"Особую обеспокоенность вызывает картина преступности в округе. Сохраняется тренд на рост числа преступлений. Не уходит с повестки округа задача по противодействию терроризму и экстремизму. При этом надо отметить, что в рамках этой работы есть существенные позитивные результаты. Число преступлений экстремистской направленности уменьшилось более чем на 40%, что свидетельствует об эффективности работы правоохранительных органов, которую, безусловно, необходимо продолжать", - сказал Чайка.