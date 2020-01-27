Чайка сообщил о снижении числа экстремистских преступлений на Кавказе

ПЯТИГОРСК, 27 янв - РИА Новости. Числе преступлений экстремистской направленности на Северном Кавказе снизилось более чем на 40%, сообщил полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка.
Чайка, около четырнадцати лет возглавлявший Генеральную прокуратуру, 22 января был назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Занимавший этот пост Александр Матовников назначен заместителем главкома Сухопутных войск. В понедельник нового полпреда представили властям округа.
"Особую обеспокоенность вызывает картина преступности в округе. Сохраняется тренд на рост числа преступлений. Не уходит с повестки округа задача по противодействию терроризму и экстремизму. При этом надо отметить, что в рамках этой работы есть существенные позитивные результаты. Число преступлений экстремистской направленности уменьшилось более чем на 40%, что свидетельствует об эффективности работы правоохранительных органов, которую, безусловно, необходимо продолжать", - сказал Чайка.
По его словам, состояние преступности на Северном Кавказе коррелирует с социально-экономическими проблемами округа.
Он отметил, что с целью их решения и в рамках национальных проектов до субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, доведены почти 73 миллиарда рублей, исполнение по которым по состоянию на 1 декабря 2019 составило 46 с половиной миллиардов рублей, то есть 63%. "Этот показатель, конечно же, нужно повышать", - отметил Чайка.
22 января, 15:00Кадыров прокомментировал назначение Чайки полпредом в СКФО