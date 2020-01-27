Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-27T15:10+0300
https://ria.ru/20200127/1563926209.html
Мишустин поручил провести ревизию проделанной работы по нацпроектам
https://cdn21.img.ria.ru/images/156354/33/1563543348_0:815:2048:1967_1036x0_80_0_0_f8abe349485aeccc6a6f6df0ae86e127.jpg
РИА Новости

Мишустин поручил провести ревизию проделанной работы по нацпроектам

14:57 27.01.2020 (обновлено: 15:10 27.01.2020)
388
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами поручил провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба кабмина.
В понедельник председатель правительства РФ провел первое совещание с вице-премьерами, на котором обсудили вопросы, связанные с реализацией послания президента Федеральному Собранию 15 января 2020 года.
"Председатель правительства поручил вице-премьерам провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
22 января, 11:32
Мишустин поручил подготовить предложения по нацпроектам
1921003
Обсудить 0
Формирование нового правительстваМихаил МишустинЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин поручил обеспечить финансирование расхода на реализацию послания
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать концепцию ответственности производителей
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах
Владимир Путин
Путин поручил правительству изменить правила приема в медицинские вузы
Продажа красной рыбы
Минсельхоз предложил внести горбушу и кету в ценные виды биоресурсов
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил обеспечить принятие закона об обороте больших данных
Президент РФ Владимир Путин
Для ряда венчурных инвесторов установят допустимый уровень финрисков
Посетитель ярмарки вакансий
Безработица в России в декабре сохранилась на уровне 4,6 процента
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Обсуждение продления полномочий России в ПАСЕ пройдет 29 января
Президент РФ Владимир Путин
Путин рекомендовал принять до мая законы о защите капиталовложений
Игорь Краснов
Генпрокурора попросили взять под контроль дело журналиста Гаджиева
Ученик во время обеда в столовой
Путин поручил обеспечить младшеклассников бесплатным горячим питанием
Юрий Чайка
Чайка сообщил о снижении числа экстремистских преступлений на Кавказе
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
Толстой рассказал, при каких условиях Россия вновь покинет ПАСЕ
Борис Грызлов
Грызлов призвал подключить общественников к мониторингу нацпроектов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
Лента новостейМолния