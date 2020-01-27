Мишустин поручил провести ревизию проделанной работы по нацпроектам

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами поручил провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба кабмина.
В понедельник председатель правительства РФ провел первое совещание с вице-премьерами, на котором обсудили вопросы, связанные с реализацией послания президента Федеральному Собранию 15 января 2020 года.
"Председатель правительства поручил вице-премьерам провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов", - говорится в сообщении.
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