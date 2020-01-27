Власти опровергли сообщение о бунте водителей скорой в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Информация о бунте водителей скорой помощи в Информация о бунте водителей скорой помощи в Екатеринбурге , якобы запланированном на 1 февраля, не соответствует действительности, сообщает в понедельник горздрав.

Ранее местное издание e1.ru сообщило со ссылкой на водителей скорой помощи, что 1 февраля в 0.00 (22.00 мск 31 января) якобы ни одна подстанция не выйдет на смену. Причиной такого решения будто бы стал переход к новой аутсорсинговой компании - частной фирме, которая будет предоставлять городу машины "скорой": четыре месяца назад в городе Копейск Челябинской области расторгли договор с этой фирмой, водители жаловались на задержку зарплат, а жители — на то, что скорые не приезжают вовремя.

"Немыслима и неприемлема риторика данного материала, который касается работы самой важной из экстренных и медицинских служб города. В Екатеринбурге аутсорсинг автомобилей скорой помощи внедрен на трех подстанциях из 13. Повторюсь: на трех из 13. Это 18 бригад скорой помощи, которые выезжают на вызовы на машинах и с водителем компании-аутсорсера. То есть о том, что "все подстанции" в ночь на 1 февраля встанут по каким-либо причинам (если таковые будут), нельзя рассуждать даже теоретически. Никакого бунта водителей скорой помощи в Екатеринбурге нет и быть не может", - говорится в сообщении горздрава.

Управление здравоохранения также отмечает, что материал построен на беседе с водителями компании-аутсорсера, а не с сотрудниками скорой помощи.

"Первого февраля новая компания-аутсорсер обязана вывести свои автомобили на линию, это условия контракта. И мы убеждены в том, что они будут выполнены. Это условия контракта, который компания выполнить обязана. Будут ли от данной компании работать водители, которые работали у предыдущего аутсорсера - это вопрос трудовых взаимоотношений между водителями и компанией. На качестве и доступности медицинской помощи для жителей города это никоим образом не скажется", - уточняется в сообщении.

Горздрав также подчеркивает, что нет никаких причин для паники.

Между тем полпред президента на Урале Николай Цуканов, комментируя прозвучавшую критику по поводу вывода скорой помощи на аутсорсинг, назвал такую практику "вполне нормальной".

"Я без привязки к конкретному городу хочу сказать. Может ли "скорая" быть на аутсорсинге? Да, конечно, может. Это вполне нормально. Это региональные полномочия - содержать и обслуживать транспорт", - заявил он журналистам.

Но в каждом конкретном случае, "тем более в малых городах", "сложно найти качественную услугу", констатировал чиновник.