В Хорватии упал военный вертолет

БЕЛГРАД, 27 янв - РИА Новости. Вертолет ВВС Хорватии Kiowa Warrior упал в районе острова Зларин в Адриатическом море, экипаж ищут, сообщило минобороны страны.
"В районе островов Зларин и Заблаче произошло падение вертолета Kiowa Warrior ОН-58 D во время тренировочного полета в понедельник", - сообщило оборонное ведомство.
Отмечается, что предприняты все меры для поиска и спасения членов команды. В 14.30 (16.30 мск) назначена пресс-конференция минобороны.
Военная авиация и ПВО Хорватии получили в декабре 2016 года 11 вертолетов Kiowa Warrior OH-58 D - вторую партию из 16 подаренных США машин. Это был дар США официальному Загребу стоимостью 1,7 миллиарда хорватских кун (около 230 миллионов евро).