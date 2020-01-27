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В Хорватии упал военный вертолет
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РИА Новости

В Хорватии упал военный вертолет

14:54 27.01.2020
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© пресс-служба Генерального штаба армии ГрецииВетролет Kiowa Warrior
Ветролет Kiowa Warrior
© пресс-служба Генерального штаба армии Греции
Ветролет Kiowa Warrior. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 янв - РИА Новости. Вертолет ВВС Хорватии Kiowa Warrior упал в районе острова Зларин в Адриатическом море, экипаж ищут, сообщило минобороны страны.
"В районе островов Зларин и Заблаче произошло падение вертолета Kiowa Warrior ОН-58 D во время тренировочного полета в понедельник", - сообщило оборонное ведомство.
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Отмечается, что предприняты все меры для поиска и спасения членов команды. В 14.30 (16.30 мск) назначена пресс-конференция минобороны.
Военная авиация и ПВО Хорватии получили в декабре 2016 года 11 вертолетов Kiowa Warrior OH-58 D - вторую партию из 16 подаренных США машин. Это был дар США официальному Загребу стоимостью 1,7 миллиарда хорватских кун (около 230 миллионов евро).
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ВВС ХорватииХорватияВ мире
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