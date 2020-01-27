В Хорватии упал военный вертолет

БЕЛГРАД, 27 янв - РИА Новости. Вертолет ВВС Вертолет ВВС Хорватии Kiowa Warrior упал в районе острова Зларин в Адриатическом море, экипаж ищут, сообщило минобороны страны.

"В районе островов Зларин и Заблаче произошло падение вертолета Kiowa Warrior ОН-58 D во время тренировочного полета в понедельник", - сообщило оборонное ведомство.

Отмечается, что предприняты все меры для поиска и спасения членов команды. В 14.30 (16.30 мск) назначена пресс-конференция минобороны.