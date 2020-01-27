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2020-01-27T15:19+0300
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Путин поручил правительству изменить правила приема в медицинские вузы
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РИА Новости

Путин поручил правительству изменить правила приема в медицинские вузы

14:54 27.01.2020 (обновлено: 15:19 27.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Владимир Путин
 Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить ежегодное установление квот приёма на целевое обучение по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" в размере 70% и 75% , соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Обеспечить ежегодное установление... квот приема на целевое обучение в общем объеме контрольных цифр приема ...на обучение по таким образовательным программам высшего образования, как программы специалитета по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" в размере 70% и 75% соответственно и программы ординатуры по дефицитным специальностям – до 100%", - говорится в получении.
Уточняется, что квоты необходимо рассчитывать с учетом заявок субъектов Российской Федерации и медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.
Доклад об исполнении должен быть представлен до 1 октября, а далее один раз в год.
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Кроме того, правительству совместно с региональными органами исполнительной власти поручено "обеспечить безусловное выполнение заказчиками целевого обучения обязательств по трудоустройству лиц, получивших высшее медицинское образование в соответствии с договорами о целевом обучении". Доклад о ходе реализации этого пункта должен последовать до 1 декабря 2020 года, а затем – один раз в год.
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