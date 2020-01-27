Путин поручил правительству изменить правила приема в медицинские вузы

"Обеспечить ежегодное установление... квот приема на целевое обучение в общем объеме контрольных цифр приема ...на обучение по таким образовательным программам высшего образования, как программы специалитета по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" в размере 70% и 75% соответственно и программы ординатуры по дефицитным специальностям – до 100%", - говорится в получении.

Доклад об исполнении должен быть представлен до 1 октября, а далее один раз в год.

Кроме того, правительству совместно с региональными органами исполнительной власти поручено "обеспечить безусловное выполнение заказчиками целевого обучения обязательств по трудоустройству лиц, получивших высшее медицинское образование в соответствии с договорами о целевом обучении". Доклад о ходе реализации этого пункта должен последовать до 1 декабря 2020 года, а затем – один раз в год.