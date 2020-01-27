Обсуждение продления полномочий России в ПАСЕ пройдет 29 января

СТРАСБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Обсуждение вопроса о продлении полномочий российской делегации в ПАСЕ пройдёт в среду, следует из итогов голосования.
Ранее в понедельник депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Теперь Ассамблея должна будет подготовить доклад для принятия решения.
Изначально предполагалось, что вопрос обсудят депутаты ПАСЕ в четверг утром, однако глава российской делегации Пётр Толстой предложил перенести обсуждение на среду.
По итогам голосования депутаты поддержали это предложение.
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019 года права россиян были восстановлены в полном объеме.