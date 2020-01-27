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Обсуждение продления полномочий России в ПАСЕ пройдет 29 января
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РИА Новости

Обсуждение продления полномочий России в ПАСЕ пройдет 29 января

14:52 27.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Обсуждение вопроса о продлении полномочий российской делегации в ПАСЕ пройдёт в среду, следует из итогов голосования.
Ранее в понедельник депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Теперь Ассамблея должна будет подготовить доклад для принятия решения.
Изначально предполагалось, что вопрос обсудят депутаты ПАСЕ в четверг утром, однако глава российской делегации Пётр Толстой предложил перенести обсуждение на среду.
По итогам голосования депутаты поддержали это предложение.
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019 года права россиян были восстановлены в полном объеме.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 14:37
Слуцкий ответил на попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ
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Петр ТолстойПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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