Подросток под Саратовом лишился зубов при взрыве электронной сигареты

САРАТОВ, 27 янв - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в Шестнадцатилетний подросток в Саратовской области попал в больницу, предположительно, после взрыва во рту электронной сигареты, из-за чего лишился всех зубов, сообщили РИА Новости в понедельник в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, пока парень курил, взорвалась электронная сигарета, у него совсем не осталось зубов, повреждено лицо. В больницу в городе Аткарске мальчика привез отец, после чего он был направлен в Саратов в отделение челюстно-лицевой хирургии", - сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова подтвердила РИА Новости, что в воскресенье в больницу в Аткарске обращался за медицинской помощью подросток с травмой лица.

"Накануне имело место самообращение в Аткарскую районную больницу. Молодой человек 2003 года рождения был осмотрен хирургами. Проведены необходимые диагностические мероприятия, для дальнейшего лечения молодой человек направлен в одну из больниц Саратова, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - сказала собеседница агентства.