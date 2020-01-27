Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T14:52+0300
https://ria.ru/20200127/1563925948.html
Подросток под Саратовом лишился зубов при взрыве электронной сигареты
https://cdn23.img.ria.ru/images/155513/67/1555136764_0:119:2000:1244_1036x0_80_0_0_2c087485a1c2dbe5f91b46a1d9759bb8.jpg
РИА Новости

Подросток под Саратовом лишился зубов при взрыве электронной сигареты

14:52 27.01.2020
1712
© AP Photo / Nam Y. Huh, FileЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
САРАТОВ, 27 янв - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в Саратовской области попал в больницу, предположительно, после взрыва во рту электронной сигареты, из-за чего лишился всех зубов, сообщили РИА Новости в понедельник в экстренных службах региона.
"По предварительным данным, пока парень курил, взорвалась электронная сигарета, у него совсем не осталось зубов, повреждено лицо. В больницу в городе Аткарске мальчика привез отец, после чего он был направлен в Саратов в отделение челюстно-лицевой хирургии", - сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова подтвердила РИА Новости, что в воскресенье в больницу в Аткарске обращался за медицинской помощью подросток с травмой лица.
"Накануне имело место самообращение в Аткарскую районную больницу. Молодой человек 2003 года рождения был осмотрен хирургами. Проведены необходимые диагностические мероприятия, для дальнейшего лечения молодой человек направлен в одну из больниц Саратова, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - сказала собеседница агентства.
Почти год назад газета Fort Worth Star-Telegram сообщала, что 24-летний житель американского города Форт-Уэрт, штат Техас скончался от взрыва электронной сигареты. Как писало издание, по словам бабушки американца, когда он попытался использовать электронную сигарету в первый раз, произошел взрыв. Молодой человек был доставлен в больницу, где он скончался спустя два дня после инцидента. Следователи сообщили, что причиной взрыва электронной сигареты стали неполадки с аккумулятором.
Продажа сигарет
16 декабря 2019, 16:03
Ученые рассказали о вреде одновременного курения сигарет с вейпами
8842005
Обсудить 2
Саратовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
Тело пропавшей в Подмосковье женщины нашли на кладбище
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Мужчина, бросивший детей в Шереметьево, улетел в Ростов-на-Дону
Убийство девятилетней девочки в Саратове
Полиция начала проверку в отношении матери убитой в Саратове девочки
Врач
На Украине зафиксировали первый в этом эпидсезоне случай коронавируса
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов
Злостный алиментщик из Курска сменил пол и переехал, но его нашли
Анорексия
В Омске женщина отказывалась лечить дочь весом 25 килограммов
Саратов
Матери "пьяного" саратовского школьника грозит штраф
Владимир Путин
Путин поручил правительству изменить правила приема в медицинские вузы
Снег в Москве
Синоптики предупредили москвичей о сильнейшем с начала зимы снегопаде
Полиция
Алкоголь попавшему в больницу саратовскому школьнику купил взрослый
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело против жителя Астрахани, 14 лет насиловавшего дочь
Ветролет Kiowa Warrior
В Хорватии упал военный вертолет
Опубликовано с места массового ДТП на МКАД, где погиб человек
Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД, где погиб человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
Лента новостейМолния