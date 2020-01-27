Актриса Лариса Голубкина опровергла сообщения о госпитализации

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина опровергла информацию о своей госпитализации, сообщив, что чувствует себя хорошо и находится дома.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Голубкина якобы госпитализирована в Москве из-за высокого давления.
"Смешно! Вы будите меня днем, легла после обеда поспать. А тут появилась информация, что я помираю. Я была в больнице ранее, так как у меня нога больная, артроз. Я ездила в Германию, мне должны были сделать операцию, но не стали, отложили до весны. Я вообще сейчас отдыхаю, все со мной хорошо. Не дождетесь!" – сказала актриса РИА Новости.