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Актриса Лариса Голубкина опровергла сообщения о госпитализации
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РИА Новости

Актриса Лариса Голубкина опровергла сообщения о госпитализации

14:48 27.01.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковАктриса Лариса Голубкина
Актриса Лариса Голубкина
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Актриса Лариса Голубкина. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина опровергла информацию о своей госпитализации, сообщив, что чувствует себя хорошо и находится дома.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Голубкина якобы госпитализирована в Москве из-за высокого давления.
Актриса театра и кино Лариса Голубкина
9 марта 2015, 09:50
Биография Ларисы Голубкиной9 марта 2015 года исполняется 75 лет актрисе театра и кино, народной артистке РФ Ларисе Ивановне Голубкиной.
"Смешно! Вы будите меня днем, легла после обеда поспать. А тут появилась информация, что я помираю. Я была в больнице ранее, так как у меня нога больная, артроз. Я ездила в Германию, мне должны были сделать операцию, но не стали, отложили до весны. Я вообще сейчас отдыхаю, все со мной хорошо. Не дождетесь!" – сказала актриса РИА Новости.
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Лариса ГолубкинаРоссияОбщество
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