В Алтайском крае жители ряда сел столкнулись с нехваткой продуктов

БАРНАУЛ, 27 янв - РИА Новости. Проблемы с продуктами и водой испытывают жители Змеиногорского района Алтая, где уже около двух недель не прекращаются метели, сообщает в понедельник пресс-центр Алтайского краевого заксобрания со ссылкой на председателя Александра Романенко.
"К сожалению, ситуация, которая складывается по некоторым южным районам края, остается архисложной. В Змеиногорском районе шесть сел остаются полностью оторванными от внешнего мира - дорог нет. В двух селах есть проблемы с водоснабжением: если в Саввушке вода бежит хоть как-то, в Утке воды нет еще с 16 января. Даже в самом Змеиногорске на сегодняшний день уже ощущается нехватка продовольствия. Автобусы не могут доставлять детей до школ, поэтому школы ведут дистанционное обучение", - цитирует ведомство слова Романенко.
По его словам, к расчистке дорог привлечены все возможные технические средства, в том числе тяжелая военная техника. Ситуация усугубляется тем, что коридоры в снежных заносах, которые пробила техника, даже от слабой поземки за несколько часов снова заметает снегом так, что автомобиль проехать уже не может.
"К сожалению, такое будет продолжаться до марта-апреля, когда снег растает или же до того, как тяжелая техника сможет эти коридоры существенно расширить. Подобная картина наблюдается и в других районах - Чарышском, Кулундинском и многих других", - подчеркнул Романенко.
Между тем, синоптики Алтая вновь объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 января.