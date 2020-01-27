В Алтайском крае жители ряда сел столкнулись с нехваткой продуктов

"К сожалению, ситуация, которая складывается по некоторым южным районам края, остается архисложной. В Змеиногорском районе шесть сел остаются полностью оторванными от внешнего мира - дорог нет. В двух селах есть проблемы с водоснабжением: если в Саввушке вода бежит хоть как-то, в Утке воды нет еще с 16 января. Даже в самом Змеиногорске на сегодняшний день уже ощущается нехватка продовольствия. Автобусы не могут доставлять детей до школ, поэтому школы ведут дистанционное обучение", - цитирует ведомство слова Романенко.