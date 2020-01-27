МИД Германии рекомендовал гражданам отложить поездки в Китай

БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. МИД ФРГ рекомендовал гражданам отложить поездки в Китай в связи с коронавирусом , говорится в сообщении на сайте министерства.

"Рекомендуем воздержаться в настоящее время от поездок в провинцию Хубэй. Учитывайте ограничения (властей Китая – ред.) во время планирования ваших поездок. Рассмотрите возможность переноса несрочных поездок в Китай на позднее время. Придерживайтесь указаний локальных служб безопасности", - говорится в заявлении.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в понедельник в Берлине начал работу кризисный штаб по ситуации с коронавирусом, Германия готовится к различным вариантам развития событий и готова в случае необходимости эвакуировать из Китая своих граждан. Как заявила на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, в настоящее время в городе Ухань, где расположен эпицентр нового заболевания, находятся около 90 граждан Германии. Заболевших среди них нет, добавила Адебар.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.