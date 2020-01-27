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МИД Германии рекомендовал гражданам отложить поездки в Китай
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РИА Новости

МИД Германии рекомендовал гражданам отложить поездки в Китай

14:45 27.01.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных медицинских масках
Люди в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. МИД ФРГ рекомендовал гражданам отложить поездки в Китай в связи с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте министерства.
"Рекомендуем воздержаться в настоящее время от поездок в провинцию Хубэй. Учитывайте ограничения (властей Китая – ред.) во время планирования ваших поездок. Рассмотрите возможность переноса несрочных поездок в Китай на позднее время. Придерживайтесь указаний локальных служб безопасности", - говорится в заявлении.
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Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в понедельник в Берлине начал работу кризисный штаб по ситуации с коронавирусом, Германия готовится к различным вариантам развития событий и готова в случае необходимости эвакуировать из Китая своих граждан. Как заявила на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, в настоящее время в городе Ухань, где расположен эпицентр нового заболевания, находятся около 90 граждан Германии. Заболевших среди них нет,  добавила Адебар.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
Город Ухань с прошлого четверга фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.
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