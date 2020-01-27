Роберт Паттинсон рассказал, что не любит менять в себе ради роли

"Когда мы были на съемках в Новой Шотландии, волосы на лице помогли мне лучше войти в образ моряка. Без них я бы выглядел смешно. Плюс, получалось лучше менять выражения лица. Но все равно я следил за тем, чтобы усы были как можно дальше от моих ноздрей", — прокомментировал Роберт Паттинсон.