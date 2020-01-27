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Культура
2020-01-27T22:18+0300
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Роберт Паттинсон рассказал, что не любит менять в себе ради роли
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РИА Новости

Роберт Паттинсон рассказал, что не любит менять в себе ради роли

22:18 27.01.2020
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© Предоставлено Universal Pictures RussiaКадр из фильма "Маяк"
Кадр из фильма Маяк
© Предоставлено Universal Pictures Russia
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Английский актер Роберт Паттинсон рассказал, что больше всего не любит менять в себе ради роли, сообщает Cinema blend.

"Я снимался в нескольких фильмах, для которых отращивал усы и бороду. Так вот я не понимаю мужчин, для которых они стали стилем жизни. Это ужасно. Такое чувство, что они не в своем уме. Все равно что ходить с камнем в обуви. Вы же чихаете, едите", — прокомментировал Паттинсон.

Актер подчеркнул, что ношение усов было оправдано в хорроре "Маяк", в котором он сыграл вместе с Уиллемом Дефо.

"Когда мы были на съемках в Новой Шотландии, волосы на лице помогли мне лучше войти в образ моряка. Без них я бы выглядел смешно. Плюс, получалось лучше менять выражения лица. Но все равно я следил за тем, чтобы усы были как можно дальше от моих ноздрей", — прокомментировал Роберт Паттинсон.

Кроме "Маяка", англичанину пришлось носить бороду или усы в фильмах "Затерянный город Z" (2016 год), "Детство лидера" (2015 год), "Отголоски прошлого" (2008 год) и других проектах.
Актер Роберт Паттинсон
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КультураСтиль жизниНовости культурыНовая ШотландияРоберт Паттинсон
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