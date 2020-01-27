Роберт Паттинсон рассказал, что не любит менять в себе ради роли

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Английский актер Роберт Паттинсон рассказал, что больше всего не любит менять в себе ради роли, сообщает Cinema blend.
"Я снимался в нескольких фильмах, для которых отращивал усы и бороду. Так вот я не понимаю мужчин, для которых они стали стилем жизни. Это ужасно. Такое чувство, что они не в своем уме. Все равно что ходить с камнем в обуви. Вы же чихаете, едите", — прокомментировал Паттинсон.
Актер подчеркнул, что ношение усов было оправдано в хорроре "Маяк", в котором он сыграл вместе с Уиллемом Дефо.
"Когда мы были на съемках в Новой Шотландии, волосы на лице помогли мне лучше войти в образ моряка. Без них я бы выглядел смешно. Плюс, получалось лучше менять выражения лица. Но все равно я следил за тем, чтобы усы были как можно дальше от моих ноздрей", — прокомментировал Роберт Паттинсон.
Кроме "Маяка", англичанину пришлось носить бороду или усы в фильмах "Затерянный город Z" (2016 год), "Детство лидера" (2015 год), "Отголоски прошлого" (2008 год) и других проектах.