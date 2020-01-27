Путин поручил ввести выплату семьям с низким доходом на детей 3-7 лет

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ввести с 1 января 2020 года ежемесячную выплату семьям, среднедушевой доход которых не выше величины прожиточного минимума, на детей от 3 до 7 лет, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечить введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в субъекте РФ, на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, при этом размер такой выплаты должен составлять 1/2 величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте РФ, предусмотрев выделение средств из федерального бюджета на софинансирование соответствующих расходов", - говорится в поручении.
Кроме того, Путин поручил при необходимости обеспечить внесение изменений в законодательство РФ и законодательство субъектов РФ.