Путин поручил ввести выплату семьям с низким доходом на детей 3-7 лет

"Обеспечить введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в субъекте РФ, на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, при этом размер такой выплаты должен составлять 1/2 величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте РФ, предусмотрев выделение средств из федерального бюджета на софинансирование соответствующих расходов", - говорится в поручении.