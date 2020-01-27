Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-01-27T14:39+0300
https://ria.ru/20200127/1563925124.html
Ученые нашли в атмосфере Земли опасные для здоровья споры грибов
https://cdn23.img.ria.ru/images/151081/81/1510818133_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_9dd63fd18b9c4f4bd2faf263d92b915e.jpg
РИА Новости

Ученые нашли в атмосфере Земли опасные для здоровья споры грибов

14:39 27.01.2020
949
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГрозовые облака над Индийским океанов в районе Мальдивских островов
Грозовые облака над Индийским океанов в районе Мальдивских островов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американские ученые провели детальный анализ аэрозолей атмосферного воздуха и выявили в облаках большое количество фрагментов спор грибов, которые способны вызвать у человека аллергию и астму. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Сотрудники Калифорнийского университета в Ирвайне (США) в 2016 года проводили исследования атмосферного воздуха в штате Оклахома. С помощью специального прибора они собирали мельчайшие частицы размером 20-60 нанометров, взвешенные в воздухе, и изучали их состав, поместив на поверхность платиновой нити, с помощью масс-спектрометра.
Для ученых было полной неожиданностью, когда в составе тонких пылевых частиц атмосферы они обнаружили большое количество фрагментов спор грибов. Авторы предполагают, что ранее эти фрагменты были неизвестны из-за того, что они имеют очень небольшие размеры — не больше 30 нанометров. Исследования атмосферы проводились в августе-сентябре месяце над сельскохозяйственным районом.
По результатам замеров оказалось, что содержания фрагментов спор в атмосфере в разы превышало допустимые нормы. Выявленные образования представляют серьезную угрозу для человека — благодаря своему крошечному размеру они могут беспрепятственно проникать в легкие, вызывая аллергию и астму.
Теплая погода зимой
12 января, 07:30РИА Наука
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Для выяснения механизма насыщения воздуха фрагментами спор, ученые провели эксперимент, результаты которого показали, что попадая в воздух споры грибов впитывают влагу, набухают и затем разрываются на фрагменты диаметром около 30 нанометров.
"Появление большого количества атмосферных наночастиц обычно связывают с реакциями газов в атмосфере, когда частицы растут из молекул газа, а не образуются при разрушении более крупных частиц, — приводятся в.пресс-релизе слова Майкла Лоулера (Michael Lawler), первого автора исследования. — Было неожиданно идентифицировать фрагменты грибов — кусочки спор, которые разрываются после набухания во влажном состоянии".
Результаты исследования помогают объяснить, почему именно в дождливую и сырую погоду ухудшается состояние людей, больных астмой.
По мнению исследователей, эти наночастицы участвуют в формировании ледяных облаков, играя роль ядер, вокруг которых молекулы воды собираются намного быстрее, чем вокруг неповрежденных клеток, имеющих размеры в тысячи нанометров. Так формируются ледяные кристаллы, из которых и образуются облака. Эксперимент подтвердил образование льда вокруг этих спор за очень короткий промежуток времени.
"Большие неповрежденные биологические клетки крайне редки в атмосфере, а наночастицы грибов, наоборот, очень распространены и могут играть существенную роль в образовании облаков льда", — говорит Лоулер.
Ученые планируют продолжить изучение взаимосвязи между органическими частицами и образованием облаков, что должно способствовать более точному прогнозированию погоды и моделированию климата.
Конфокальный флуоресцентный микроснимок окаменелого мицелия грибов. Хитин, подкрашенный флуоресцентным красителем, светится зеленым светом на стенках нитей мицелия
24 января, 17:29РИА Наука
Ученые нашли древнейшие грибы на Земле
3111302
Обсудить 1
РИА НаукаКлиматЗемля - РИА НаукаОткрытия - РИА НаукаОклахомаСША
Рекомендуем
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
Ученые опубликовали прогноз эпидемии нового коронавируса
Стенд компании Росатом на Петербургском международном экономическом форуме-2019
"Росатом" создал провод, который поможет "увидеть" начало Вселенной
Художественное изображение экзопланеты KELT-9b – самого известного горячего юпитера
Ученые обнаружили самую горячую экзопланету
Владимир Путин
Путин поручил правительству изменить правила приема в медицинские вузы
Врач
На Украине зафиксировали первый в этом эпидсезоне случай коронавируса
Парк Зарядье в Москве
Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы
Продукция сыродельного завода Орбита на витрине магазина
Сыр и сгущенка дадут организму больше кальция, чем йогурты
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Зонд ЭкзоМарс-TGO исследует атмосферу Марса на просвет во время солнечных затмений
В пыли красной планеты. Ученый рассказал, как искать жизнь на Марсе
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Мужчина, бросивший детей в Шереметьево, улетел в Ростов-на-Дону
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
Распространение коронавируса могло быть диверсией, считает эксперт
Самолет Bombardier
Пентагон подтвердил крушение американского самолета в Афганистане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
Лента новостейМолния