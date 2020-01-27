В день памяти жертв Холокоста выходит фильм об Анне Франк

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Документальный фильм "Анна Франк. Параллельные истории" выходит на экраны в Великобритании в международный день памяти жертв Холокоста 27 января, . Документальный фильм "Анна Франк. Параллельные истории" выходит на экраны в Великобритании в международный день памяти жертв Холокоста 27 января, сообщает Guardian.

Историю еврейской девочки, погибшей в концлагере в 1945 году, рассказывает в ленте Хелен Миррен. Обладательница "Оскара" за фильм "Королева" призналась, что "глубоко тронута" этим проектом.

Актриса читает заметки из дневника Анны Франк, находясь в комнате, интерьер которой – точная реконструкция комнаты, где девочка и ее семья скрывались в Амстердаме до ареста в 1944 году.

В том числе: "Я чувствую страдания миллионов людей, и все-таки, когда я смотрю на небо, я думаю, что все обернется к лучшему, что жестокости должен прийти конец, и снова мир и покой воцарятся на земле" от 5 июля 1944 года.

В интервью создателям фильма Миррен пояснила: "Самое удивительное — и сразу это невозможно понять, если не находишься внутри — было для меня осознать то, что неба она не видела… Они могли только чуть-чуть приоткрыть окно, чтобы посмотреть в щелочку. Другого неба в их жизни не было. Они никуда не выходили отсюда. Психологически очень сложно жить вместе с таком тесном пространстве…"

Режиссеры фильма: Сабина Фидели и Анна Миготто. В реконструкции комнаты Анны им помогли сценографы из "Пиколло-театро" в Милане.

Помимо дневника Анны Франк в картине также представлены истории пяти женщин, которые в детстве пережили ужасы Холокоста.