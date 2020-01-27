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Число погибших при землетрясении в Турции достигло 40
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РИА Новости

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 40

14:34 27.01.2020 (обновлено: 14:35 27.01.2020)
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© Sputnik / Sertaç KayarПоследствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
© Sputnik / Sertaç Kayar
АНКАРА, 27 янв - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции увеличилось до 40, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны в понедельник.
Ранее сообщалось о 39 погибших и 1607 пострадавших.
Спасатели извлекли из-под завалов в городе Элязыг утром в понедельник тела двух погибших, еще один пока находится под завалами, разбор которых продолжается.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
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