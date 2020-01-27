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Польша в неоплатном долгу перед Россией, заявил посол Андреев
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РИА Новости

Польша в неоплатном долгу перед Россией, заявил посол Андреев

14:31 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол РФ в Польше Сергей Андреев
Посол РФ в Польше Сергей Андреев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посол РФ в Польше Сергей Андреев. Архивное фото
ОСВЕНЦИМ (Польша), 27 янв – РИА Новости. Польша находится в неоплатном долгу перед Россией, а не наоборот, заявил посол России в Польше Сергей Андреев журналистам в понедельник в Освенциме, где он участвует в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау".
Польское руководство регулярно заявляет, что Россия наравне с Германией должна оплатить Польше ущерб, который понесла республика во время Второй мировой войны.
"У нас на этот счет своя точка зрения. Польша существует сегодня благодаря победе Советского Союза во Второй мировой войне. Не будь этой Победы, не было бы ни Польши, ни поляков на этой земле. Известно, какая судьба была уготовлена этой стране и ее народу главарями Третьего рейха", - сказал Андреев.
"Поэтому, если уж говорить о долгах, то это Польша в неоплатном долгу и перед Россией, и перед другими государствами бывшего Советского Союза", - добавил он.
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Андреев отметил, что "попытки пересмотреть историю Второй мировой войны далеко не новы". "А сейчас приближается 75-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Лишний раз всему миру будет напомнено, кто победил фашизм, кто внес решающий вклад в победу над фашизмом, кто принял самое активное участие в формировании послевоенной системы международных отношений", - сказал он.
"Это, понятно, не вписывается в нынешнее представление наших западных партнеров, оппонентов, как хотите, о том, как должен быть устроен сегодняшний мир", - уточнил посол.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. В мае глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик заявил, что сумма компенсаций от Германии за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, превышает 1 триллион долларов.
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В РФ на такие же претензии со стороны Польше заявляли, что никаких репараций от России Варшава не получит, так как у нее нет таких прав.
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.
Кроме того, недавно МИД Польше заявил права на ряд предметов искусства в РФ. На что исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский заявил, что вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. В ходе послания к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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