Названы самые популярные города у самостоятельных путешественников

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. По данным туристического сервиса, в десятку самых популярных зарубежных направлений среди российских путешественников в прошлом году вошли Стамбул, Барселона, Бангкок, Прага, Париж, Рим, Милан, Анталья, Тиват и Тель-Авив, сообщает Skyscanner.
По сравнению с 2018 годом рейтинг почти не изменился, за исключением Антальи, прибавившей 34 процента и вытеснившей из списка Ларнаку. Подобный рост интереса к направлению может быть связан с расширением географии вылетов.
Кроме того, выросла популярность таких городов, как Тиват, Рим и Прага.
Опираясь на динамику интереса к тем или иным направлениям в 2019 году, эксперты составили список туристических трендов 2020 года.
Согласно прогнозу, в этом году одним из самых востребованных городов для отдыха российских путешественников станет Нячанг. В 2019 году спрос на перелеты по этому направлению вырос в четыре раза. Также среди путешественников будут востребованы Бордо, Кальяри и Рио-де-Жанейро — популярность первого увеличилась в три раза, а последующих — в два. Кроме того, в числе трендов 2020 будут Белград, Карловы Вары, Денпасар, Рейкьявик и Алма-Ата.
16 января, 13:18ТуризмНазваны главные тренды туризма в 2020 году