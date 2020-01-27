Названы самые популярные города у самостоятельных путешественников

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. По данным туристического сервиса, в десятку самых популярных зарубежных направлений среди российских путешественников в прошлом году вошли Стамбул, Барселона, Бангкок, Прага, Париж, Рим, Милан, Анталья, Тиват и Тель-Авив, сообщает Skyscanner.

По сравнению с 2018 годом рейтинг почти не изменился, за исключением Антальи, прибавившей 34 процента и вытеснившей из списка Ларнаку. Подобный рост интереса к направлению может быть связан с расширением географии вылетов.

Кроме того, выросла популярность таких городов, как Тиват, Рим и Прага.

Опираясь на динамику интереса к тем или иным направлениям в 2019 году, эксперты составили список туристических трендов 2020 года.