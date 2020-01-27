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В Совбезе призвали создать музей Карельского фронта до 75-летия Победы
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РИА Новости

В Совбезе призвали создать музей Карельского фронта до 75-летия Победы

14:29 27.01.2020
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CC BY 2.0 / Ninara / Беломорск
Беломорск
CC BY 2.0 / Ninara /
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Госкомиссия по подготовке к празднованию предстоящего в нынешнем году 100-летия Республики Карелия поставила перед властями региона задачу завершить к 75-летию Победы создание музея Карельского фронта - объекта, важного для сохранения исторической памяти, график которого срывался, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности России.
Председатель госкомиссии, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев утвердил решения комиссии, касающиеся задач, которые необходимо решить до юбилейных торжеств.
"С целью создания Музея Карельского фронта в городе Беломорске поставлена задача завершить комплекс работ по реконструкции здания музея в объеме, обеспечивающем размещение экспозиции музея до 15 апреля 2020 года, по созданию экспозиции музея – до 1 мая 2020 года", - говорится в сообщении.
О том, что график создания музея срывается, Патрушев заявлял в апреле прошлого года на заседании госкомиссии.
Карельский фронт был самым протяженным из всех фронтов Великой Отечественной войны. Фронт действовал на наиболее сложном по природно-климатическим условиям северном театре военных действий. Он был образован 23 августа 1941 года и просуществовал по 15 ноября 1944 года. Сдержав в 1941 году натиск финской армии и немецкой армии "Норвегия", стремившихся захватить Кольский полуостров и советскую Карелию, фронт стабилизировался до июня 1944 года, обеспечивая безопасность Мурманска и Обозерской железной дороги.
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После проведения Петрозаводско-Свирской и Петсамо-Киркенесской операций фронт, решивший поставленные ему стратегические задачи, был расформирован. С сентября 1941 года по февраль 1944 года фронтом командовал генерал-полковник Валериан Фролов, с февраля по ноябрь 1944 года - маршал Кирилл Мерецков.
На параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве сводный полк Карельского фронта шел первым. С тех пор традиционно на парадах 9 мая знамя Карельского фронта несут первым среди знамен фронтов.
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