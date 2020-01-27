В Совбезе призвали создать музей Карельского фронта до 75-летия Победы

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Госкомиссия по подготовке к празднованию предстоящего в нынешнем году 100-летия Республики Госкомиссия по подготовке к празднованию предстоящего в нынешнем году 100-летия Республики Карелия поставила перед властями региона задачу завершить к 75-летию Победы создание музея Карельского фронта - объекта, важного для сохранения исторической памяти, график которого срывался, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности России.

Председатель госкомиссии, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев утвердил решения комиссии, касающиеся задач, которые необходимо решить до юбилейных торжеств.

"С целью создания Музея Карельского фронта в городе Беломорске поставлена задача завершить комплекс работ по реконструкции здания музея в объеме, обеспечивающем размещение экспозиции музея до 15 апреля 2020 года, по созданию экспозиции музея – до 1 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

О том, что график создания музея срывается, Патрушев заявлял в апреле прошлого года на заседании госкомиссии.

Карельский фронт был самым протяженным из всех фронтов Великой Отечественной войны. Фронт действовал на наиболее сложном по природно-климатическим условиям северном театре военных действий. Он был образован 23 августа 1941 года и просуществовал по 15 ноября 1944 года. Сдержав в 1941 году натиск финской армии и немецкой армии "Норвегия", стремившихся захватить Кольский полуостров и советскую Карелию, фронт стабилизировался до июня 1944 года, обеспечивая безопасность Мурманска и Обозерской железной дороги.

После проведения Петрозаводско-Свирской и Петсамо-Киркенесской операций фронт, решивший поставленные ему стратегические задачи, был расформирован. С сентября 1941 года по февраль 1944 года фронтом командовал генерал-полковник Валериан Фролов, с февраля по ноябрь 1944 года - маршал Кирилл Мерецков.