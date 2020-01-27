Путин рекомендовал принять до мая законы о защите капиталовложений

"Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей обеспечить принятие федеральных законов, направленных на формирование механизмов защиты и поощрения капиталовложений, развитие инвестиционной деятельности в Российской Федерации", - говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию.