Путин рекомендовал принять до мая законы о защите капиталовложений

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме совместно с правительством до 30 апреля принять законы, направленные на формирование механизмов защиты и поощрения капиталовложений, развитие инвестиционной деятельности в РФ.
"Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей обеспечить принятие федеральных законов, направленных на формирование механизмов защиты и поощрения капиталовложений, развитие инвестиционной деятельности в Российской Федерации", - говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию.
Сроки исполнения поручения - 30 апреля 2020 года, ответственными назначены спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.