В центре Новосибирска застрелили председателя ЖСК

НОВОСИБИРСК, 27 янв — РИА Новости. Неизвестный в понедельник в центре Неизвестный в понедельник в центре Новосибирска застрелил председателя жилищно-строительного кооператива "Залесский" Олега Арчибасова и скрылся.

"Утром в Центральном районе Новосибирска было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемого в совершении преступления", — сообщил РИА Новости представитель управления СК России по Новосибирской области.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству, что выстрелом в голову был убит председатель правления ЖСК "Залесский" Олег Арчибасов.