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В центре Новосибирска застрелили председателя ЖСК
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РИА Новости

В центре Новосибирска застрелили председателя ЖСК

14:25 27.01.2020 (обновлено: 19:00 27.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
НОВОСИБИРСК, 27 янв — РИА Новости. Неизвестный в понедельник в центре Новосибирска застрелил председателя жилищно-строительного кооператива "Залесский" Олега Арчибасова и скрылся.
"Утром в Центральном районе Новосибирска было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемого в совершении преступления", — сообщил РИА Новости представитель управления СК России по Новосибирской области.
Источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству, что выстрелом в голову был убит председатель правления ЖСК "Залесский" Олег Арчибасов.
По данным местных СМИ, убийство произошло недалеко от офиса ЖСК — на улице Каменской, у входа на территорию средней общеобразовательной школы.
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