Украина вернулась к работе в ПАСЕ

КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Полномочия украинской делегации утверждены в ПАСЕ, Киев вернулся к полноценной работе в ассамблее, заявил в понедельник член делегации Верховной рады в ПАСЕ, депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Ранее Рада приняла постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии ПАСЕ. В Киеве аргументировали это решение тем, что Украина "добросовестно придерживается взятых обязательств перед Советом Европы".
"Полномочия украинской делегации утверждены. Мы вернулись к полноценной работе в ПАСЕ", - написал Гончаренко в Telegram.
В сентябре 2019 года Киев официально отказался от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения российской делегации.
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019 года права россиян были восстановлены в полном объеме.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.