Украина вернулась к работе в ПАСЕ

КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Полномочия украинской делегации утверждены в Полномочия украинской делегации утверждены в ПАСЕ , Киев вернулся к полноценной работе в ассамблее, заявил в понедельник член делегации Верховной рады в ПАСЕ, депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Ранее Рада приняла постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии ПАСЕ. В Киеве аргументировали это решение тем, что Украина "добросовестно придерживается взятых обязательств перед Советом Европы".

"Полномочия украинской делегации утверждены. Мы вернулись к полноценной работе в ПАСЕ", - написал Гончаренко в Telegram.

В сентябре 2019 года Киев официально отказался от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения российской делегации.

Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019 года права россиян были восстановлены в полном объеме.