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Украина вернулась к работе в ПАСЕ
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РИА Новости

Украина вернулась к работе в ПАСЕ

14:24 27.01.2020
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© Фото : аккаунт Iryna Gerashchenko в FacebookВыступление народного депутата Украины Алексея Гончаренко в резиновых перчатках на заседании ПАСЕ. 9 октября 2018
Выступление народного депутата Украины Алексея Гончаренко в резиновых перчатках на заседании ПАСЕ. 9 октября 2018
© Фото : аккаунт Iryna Gerashchenko в Facebook
Выступление народного депутата Украины Алексея Гончаренко в резиновых перчатках на заседании ПАСЕ. 9 октября 2018. Архивное фото
КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Полномочия украинской делегации утверждены в ПАСЕ, Киев вернулся к полноценной работе в ассамблее, заявил в понедельник член делегации Верховной рады в ПАСЕ, депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Ранее Рада приняла постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии ПАСЕ. В Киеве аргументировали это решение тем, что Украина "добросовестно придерживается взятых обязательств перед Советом Европы".
"Полномочия украинской делегации утверждены. Мы вернулись к полноценной работе в ПАСЕ", - написал Гончаренко в Telegram.
В сентябре 2019 года Киев официально отказался от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения российской делегации.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Вчера, 14:04
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019 года права россиян были восстановлены в полном объеме.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
23 января, 15:39Медиавойны
Делегация России в ПАСЕ поднимет вопрос о ситуации со Sputnik Эстония
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