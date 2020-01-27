Все льготы будут действовать на выставке Дали в московском Манеже

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Все льготы, которые действуют в государственных музеях РФ, будут применимы для выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в московском Манеже, сообщил журналистам председатель правления культурно-исторического фонда "Связь времен" и директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.

Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство" пройдет в ЦВЗ "Манеж" с 28 января по 25 марта. На выставке будет представлено более 180 произведений мастера: живопись, рисунки, акварели и гравюры. Впервые в Россию приедет картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом"(1941).

"Все льготы, которые действуют в государственных музеях, будут применены к нашей выставке. Все, кому положено приходить бесплатно, придут бесплатно, все, кому положены скидки, будут скидки", — сказал Воронченко.

Билет в будние дни будет стоить 600 рублей, в выходные 750 рублей, для льготных категорий 300 и 350 рублей соответственно.

Гости выставки смогут проследить творческий путь Дали и исследовать разные этапы его развития как живописца. В экспозицию вошли такие картины, как "Невидимый человек", "Чувство скорости", "Ураново-атомная меланхолическая идиллия", "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля", "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".

На выставке в "Манеже" также покажут серию рисунков 1930-1940-х годов, гравюры 1959-1963-х годов, иллюстрирующие "Божественную комедию" Данте и оригинальные иллюстрации к книге художника "50 секретов магического мастерства" о понимании живописи.

По словам Воронченко, посетителей выставки ожидают лекции, кинопоказы, мероприятия для детей и другие активности. "Мы сделаем, как и в прошлом году, интересный фестиваль театральных образов. На Фриде Кало и Диего Ривере к нам пришли тысячи и тысячи людей, одетых во Фриду и Диего. Мы ожидаем, что то же самое будет на этой выставке", — добавил он.