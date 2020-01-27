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Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств
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РИА Новости

Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств

14:30 27.01.2020 (обновлено: 15:18 27.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта 2020 года утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества, для оказания медицинской помощи, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ... утвердить порядок ввоза в РФ конкретных партий незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов, а также обеспечить утверждение перечня заболеваний и состояний и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в целях осуществления ввоза таких препаратов в РФ", - говорится в тексте поручений.
Истории.doc
Лекарства вне закона. Как получают незарегистрированные препараты
14 января, 14:00
Срок выполнения поручений - 1 марта 2020 года.
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