Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта 2020 года утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества, для оказания медицинской помощи, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ... утвердить порядок ввоза в РФ конкретных партий незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов, а также обеспечить утверждение перечня заболеваний и состояний и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в целях осуществления ввоза таких препаратов в РФ", - говорится в тексте поручений.
Срок выполнения поручений - 1 марта 2020 года.