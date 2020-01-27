В Харькове на митинге против норм закона о госязыке произошли стычки

КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Стычки произошли на митинге против норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" возле здания Харьковской областной государственной администрации, сообщает в понедельник издание Стычки произошли на митинге против норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" возле здания Харьковской областной государственной администрации, сообщает в понедельник издание "Depo.Харьков"

По данным издания, сторонники партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в понедельник проводили митинг против некоторых норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и требовали увеличения объёмов преподавания на русском языке.

"После начала пикета, который проходил у здания Харьковской ОГА, к его участникам подошла группа людей - представители "Правого сектора"*, "Союза ветеранов АТО", "Национального корпуса" и "Национальных дружин". У сторонников "ОПЗЖ", которые требовали увеличить объем русскоязычного преподавания в школах, вырвали их плакаты. В них начали бросать яйца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время попытки полицейских "отвести в сторону" сторонников "Оппозиционной платформы" произошли стычки. "С обеих сторон использовался слезоточивый газ, от действия которого пострадали и ряд журналистов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что после стычки под зданием Харьковской облгосадминистрации "продолжается митинг проукраински настроенных общественных организаций". "Около 100 человек призывают не допустить реванша в Харькове и Украине", - говорится в сообщении.

В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.