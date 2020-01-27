Канцлер Австрии призвал к борьбе с антисемитизмом

По мнению австрийского канцлера, спустя 75 лет как никогда важно помнить о жертвах Холокоста и бороться со всеми проявлениями антисемитизма и антисионизма.

"В нашем обществе не должно быть места антисемитизму, расизму и ненависти. В последние годы по всему миру снова наблюдается заметный рост антисемитизма. Он принимает разные формы вплоть до призывов к бойкоту и санкциям против Израиля, что абсолютно недопустимо. Наш долг - решительно выступить против этих тенденций как у себя, так и за границей", - заявил Курц.