Канцлер Австрии призвал к борьбе с антисемитизмом

ВЕНА, 27 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в международный день памяти жертв Холокоста призвал бороться с антисемитизмом, заметный рост которого снова наблюдается во всем мире.
По мнению австрийского канцлера, спустя 75 лет как никогда важно помнить о жертвах Холокоста и бороться со всеми проявлениями антисемитизма и антисионизма.
"В нашем обществе не должно быть места антисемитизму, расизму и ненависти. В последние годы по всему миру снова наблюдается заметный рост антисемитизма. Он принимает разные формы вплоть до призывов к бойкоту и санкциям против Израиля, что абсолютно недопустимо. Наш долг - решительно выступить против этих тенденций как у себя, так и за границей", - заявил Курц.
В 2005 году Генеральная ассамблея ООН установила 27 января как Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная Армия освободила заключенных, оставшихся в живых в лагере смерти Аушвиц-Биркенау.