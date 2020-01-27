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Канцлер Австрии призвал к борьбе с антисемитизмом
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РИА Новости

Канцлер Австрии призвал к борьбе с антисемитизмом

14:14 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 27 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в международный день памяти жертв Холокоста призвал бороться с антисемитизмом, заметный рост которого снова наблюдается во всем мире.
По мнению австрийского канцлера, спустя 75 лет как никогда важно помнить о жертвах Холокоста и бороться со всеми проявлениями антисемитизма и антисионизма.
"В нашем обществе не должно быть места антисемитизму, расизму и ненависти. В последние годы по всему миру снова наблюдается заметный рост антисемитизма. Он принимает разные формы вплоть до призывов к бойкоту и санкциям против Израиля, что абсолютно недопустимо. Наш долг - решительно выступить против этих тенденций как у себя, так и за границей", - заявил Курц.
В 2005 году Генеральная ассамблея ООН установила 27 января как Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная Армия освободила заключенных, оставшихся в живых в лагере смерти Аушвиц-Биркенау.
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Себастьян КурцАвстрияОбществоВ мире
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