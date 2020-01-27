Путин поручил продлить закон о маткапитале до конца 2026 года

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих <...> предоставление средств материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло", — уточняется в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.