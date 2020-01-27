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Путин поручил продлить закон о маткапитале до конца 2026 года
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РИА Новости

Путин поручил продлить закон о маткапитале до конца 2026 года

14:13 27.01.2020 (обновлено: 16:22 27.01.2020)
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© РИА Новости / Макс ВетровЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком
© РИА Новости / Макс Ветров
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих <...> предоставление средств материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло", — уточняется в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Семьи, где родился (или был усыновлен) первый ребенок, получат по 466 617 рублей. В документе также говорится о ежегодной индексации выплат.
Срок выполнения поручения президента — 15 апреля 2020 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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На прошлой неделе глава государства поручил кабмину внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
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Владимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Так возвращайтесь к себе на родину под Полтавщину и заводите детей, кто же мешает?
27 января, 14:43
MYMake Yellowstone Great Again
58100112
Так если маткапитал не помог исправить ситуацию в демографии с момента его создания то какой от него будет толк за последующие 6 лет?
27 января, 14:47
Валера Антонов
48303314
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