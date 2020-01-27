В Петербурге потушили пожар в детском саду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Открытое горение в детском саду в Колпинском районе Санкт-Петербурга ликвидировано, пожар локализован, сообщает городское ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в детском саду №43 в Колпинском районе Петербурга. В соседнюю школу эвакуировали 177 детей и 32 сотрудника.
Как уточняет ГУМЧС по Санкт-Петербургу, в двухэтажном здании детского сада при проведении сварочных работ на втором этаже произошло возгорание электропроводки и тление рубероида на площади 1 квадратный метр.
"В 13.31 локализация, ликвидация открытого горения. Проводится контрольное вскрытие кровли, проветривание", - говорится в сообщении.