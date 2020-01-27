Маас анонсировал первое заседание военного комитета Ливии

БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Военный комитет Ливии проведет первое заседание на текущей неделе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Создание военного комитета было объявлено по итогам конференции по Ливии в Берлине 19 января. В комитете стороны конфликта в Ливии будут представлены делегациями по пять человек, работа будет вестись в Женеве.
"Важно то, что в течение текущей недели военный комитет проведет первое заседание", - заявил он после переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Берлине.
Он напомнил, что цель работы военного комитета - вести переговоры о полноценном прекращении огня в Ливии.
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