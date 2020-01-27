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Маас анонсировал первое заседание военного комитета Ливии
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РИА Новости

Маас анонсировал первое заседание военного комитета Ливии

14:11 27.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Военный комитет Ливии проведет первое заседание на текущей неделе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Создание военного комитета было объявлено по итогам конференции по Ливии в Берлине 19 января. В комитете стороны конфликта в Ливии будут представлены делегациями по пять человек, работа будет вестись в Женеве.
"Важно то, что в течение текущей недели военный комитет проведет первое заседание", - заявил он после переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Берлине.
Он напомнил, что цель работы военного комитета - вести переговоры о полноценном прекращении огня в Ливии.
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Конференция по Ливии в БерлинеОбострение конфликта в ЛивииЖозеп БоррельХайко МаасМИД ГерманииЖенева (город)ЛивияВ мире
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