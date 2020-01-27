СГК в 2020 году направит 1,5 млрд рублей на ремонт алтайских станций

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания ( Сибирская генерирующая компания ( СГК ) в 2020 году вложит почти 1,5 миллиарда рублей в ремонтную кампанию на Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и Южной тепловой станции (ЮТС) Рубцовска, говорится в сообщении компании.

"Сибирская генерирующая компания утвердила график ремонтов 2020 года на Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и Южной тепловой станции Рубцовска. Ремонты тепломеханического оборудования начнутся уже в феврале, до завершения отопительного сезона. На реализацию ремонтных программ четырех предприятий в этом году компания выделяет почти 1,5 миллиардов рублей", - сообщает СГК.

На ремонтную программу Барнаульской ТЭЦ-2 направят 476,8 миллиона рублей, Барнаульской ТЭЦ-3 - 502,7 миллиона рублей, на ремонтные нужды Бийской ТЭЦ пойдет 411,3 миллиона рублей и 85,3 миллиона рублей - для ЮТС Рубцовска.

Ремонтные работы продлятся до ноября. Ремонты разной сложности пройдут на 45 единицах оборудования: на 10 котлоагрегатах и 5 турбинах Барнаульской ТЭЦ-2, на 5 котлоагрегатах и 3 турбинах Барнаульской ТЭЦ-3, на 8 котлах и 7 турбинах Бийской ТЭЦ и на 6 котлах и турбине ЮТС в Рубцовске.