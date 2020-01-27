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Теплоснабжение
2020-01-27T14:10+0300
https://ria.ru/20200127/1563923008.html
СГК в 2020 году направит 1,5 млрд рублей на ремонт алтайских станций
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РИА Новости

СГК в 2020 году направит 1,5 млрд рублей на ремонт алтайских станций

14:10 27.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота ТЭЦ-2 во Владивостоке
Работа ТЭЦ-2 во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2020 году вложит почти 1,5 миллиарда рублей в ремонтную кампанию на Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и Южной тепловой станции (ЮТС) Рубцовска, говорится в сообщении компании.
"Сибирская генерирующая компания утвердила график ремонтов 2020 года на Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и Южной тепловой станции Рубцовска. Ремонты тепломеханического оборудования начнутся уже в феврале, до завершения отопительного сезона. На реализацию ремонтных программ четырех предприятий в этом году компания выделяет почти 1,5 миллиардов рублей", - сообщает СГК.
На ремонтную программу Барнаульской ТЭЦ-2 направят 476,8 миллиона рублей, Барнаульской ТЭЦ-3 - 502,7 миллиона рублей, на ремонтные нужды Бийской ТЭЦ пойдет 411,3 миллиона рублей и 85,3 миллиона рублей - для ЮТС Рубцовска.
Ремонтные работы продлятся до ноября. Ремонты разной сложности пройдут на 45 единицах оборудования: на 10 котлоагрегатах и 5 турбинах Барнаульской ТЭЦ-2, на 5 котлоагрегатах и 3 турбинах Барнаульской ТЭЦ-3, на 8 котлах и 7 турбинах Бийской ТЭЦ и на 6 котлах и турбине ЮТС в Рубцовске.
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СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, временно находится в эксплуатации у компании "Энел Россия".
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ТеплоснабжениеЭнел РоссияСибирская генерирующая компанияРоссия
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