В Госдуме обеспокоены обстрелом посольства США в Багдаде

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минометный обстрел посольства США в Багдаде может спровоцировать усиление дестабилизации в регионе Персидского залива, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на источник в службах безопасности, что на территории посольства США упали три реактивных снаряда, один из них поразил ресторан дипмиссии. Исполняющий обязанности премьер-министра Адель Абд аль-Махди в своем заявлении написал, что "распорядился найти и наказать виновных в обстреле американского посольства". Позже телеканал "ас-Сумария" сообщил со ссылкой на источники в органах безопасности, что при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
"Своими действиями американцы настроили против себя, как минимум, представителей шиитского большинства в Ираке, а также значительное число суннитов. В сложившейся ситуации США больше не на кого опереться в Ираке, трудно найти государственного деятеля или политическую силу, которая могла бы публично позиционировать себя в качестве партнера США", - сказала Панина РИА Новости.
По ее словам, подобные атаки с целью выдавить американских военных из Ирака будут продолжаться, "что делает неизбежными ответные меры со стороны США и усиление дестабилизации в регионе Персидского залива".
Вчера, 08:31Сказано в эфиреС чем связан обстрел посольства США в Багдаде? Мнение экспертаНесколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде. Проамериканское правительство страны теряет контроль над ситуацией, считает военный политолог Андрей Кошкин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.