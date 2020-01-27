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Володин прибыл в Тегеран для участия в межпарламентской комиссии
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РИА Новости

Володин прибыл в Тегеран для участия в межпарламентской комиссии

14:07 27.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран, где проведет заседание межпарламентской комиссии России и Ирана, сообщила советник спикера ГД Анастасия Кашеварова.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран во главе думской делегации для участия во второй межпарламентской комиссии", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале.
Как сообщалось ранее, в Тегеране также запланирована встреча Володина с его иранским коллегой Али Лариджани.
Казем Джалали
14 января, 15:45
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Али ЛариджаниГосдума РФВячеслав ВолодинТегеран (город)РоссияВ мире
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