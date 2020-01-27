Весившая 25 кг девочка-подросток из Омска постепенно набирает вес

ОМСК, 27 янв - РИА Новости. Состояние 14-летней девочки из Омска, мать которой по религиозным соображениям отказывалась от лечения, удовлетворительное, подросток, весивший 25 килограммов, постепенно набирает вес, сообщили РИА Новости в Минздраве Омской области.
Ранее сообщалось, что жительница Омска по религиозным мотивам отказывалась от лечения дочери, страдающей от анорексии. Женщина не впускала домой педиатра и отказывалась направлять дочь в гастроэнтерологическое отделение. Но в минувшем декабре девочку в присутствии полиции осмотрел врач, в итоге ее на "скорой" увезли в больницу. Но и на этот раз мать девочки письменно отказалась от обследования и лечения, в итоге через суд отказ был признан незаконным и подростка всё же увезли в больницу.
"На данный момент девочка получает лечение в гастроэнтерологическом отделении детской городской клинической больницы №3. Ее состояние удовлетворительное, постепенно она набирает вес", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.
В министерстве добавили, что 30 декабря 2019 года прошёл расширенный консилиум с участием специалистов областного минздрава и психиатров. Медики решили продолжить лечение ребенка "до полной стабилизации состояния и устойчивой положительной динамики набора веса".
"Ситуация давно под контролем всех профильных служб профилактики Омска. Этот случай на контроле уполномоченного по правам ребенка в Омской области", - пояснила РИА Новости детский омбудсмен Елизавета Степкина.
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