Весившая 25 кг девочка-подросток из Омска постепенно набирает вес

Ранее сообщалось, что жительница Омска по религиозным мотивам отказывалась от лечения дочери, страдающей от анорексии. Женщина не впускала домой педиатра и отказывалась направлять дочь в гастроэнтерологическое отделение. Но в минувшем декабре девочку в присутствии полиции осмотрел врач, в итоге ее на "скорой" увезли в больницу. Но и на этот раз мать девочки письменно отказалась от обследования и лечения, в итоге через суд отказ был признан незаконным и подростка всё же увезли в больницу.