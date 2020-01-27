Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

СТРАСБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации, передает корреспондент РИА Новости.
"От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях", — сказал на сессии литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис.
Предложение поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций.
Теперь, согласно правилу 8 регламента ПАСЕ, вопрос передали в мониторинговую комиссию, которая подготовит доклад по этому вопросу.
Ассамблея обсудит вопрос о продлении полномочий российской делегации в среду.
Вчера, 14:24Украина вернулась к работе в ПАСЕ
Глава российской делегации Петр Толстой сообщил журналистам, что если ее права ограничат, делегацию покинет ПАСЕ.
"Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем", — заявил он.
Ситуацию прокомментировал также член российской делегации Леонид Слуцкий, он заявил, что Москва была готова к такому развитию событий.
"Ожидаем, что конструктивно настроенное большинство ассамблеи не допустит повторения кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга и в полной мере ратифицирует полномочия российской делегации", — заявил парламентарий.
Сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 27 по 31 января.
Ассамблея 26 июня восстановила в полном объеме полномочия российской делегации. Дискриминационные меры против российских парламентариев ввели после присоединения Крыма к России.