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Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
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РИА Новости

Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

14:04 27.01.2020 (обновлено: 18:29 27.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
СТРАСБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации, передает корреспондент РИА Новости.

"От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях", — сказал на сессии литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис.

Предложение поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций.
Теперь, согласно правилу 8 регламента ПАСЕ, вопрос передали в мониторинговую комиссию, которая подготовит доклад по этому вопросу.
Ассамблея обсудит вопрос о продлении полномочий российской делегации в среду.
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Глава российской делегации Петр Толстой сообщил журналистам, что если ее права ограничат, делегацию покинет ПАСЕ.
"Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем", — заявил он.
Ситуацию прокомментировал также член российской делегации Леонид Слуцкий, он заявил, что Москва была готова к такому развитию событий.

"Ожидаем, что конструктивно настроенное большинство ассамблеи не допустит повторения кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга и в полной мере ратифицирует полномочия российской делегации", — заявил парламентарий.

Сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 27 по 31 января.
Ассамблея 26 июня восстановила в полном объеме полномочия российской делегации. Дискриминационные меры против российских парламентариев ввели после присоединения Крыма к России.
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Обсудить 102
Парламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Популярные комментарии
Ну, конечно, Россия же заплатила долги, теперь можно лишить её полномочий! На очередные лет пять ...
27 января, 14:07
salivina
318152487
Началось в колхозе утро )))
27 января, 14:08
Gloomy Humorist
174361400
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