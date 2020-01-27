Толстой рассказал об ожиданиях российской делегации в ПАСЕ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы надеется, что ПАСЕ поддержит предложенную РФ декларацию о недопустимости пересмотра истории рядом стран, заявил журналистам глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"У нас много вопросов на этой сессии, мы приехали с настроем конструктивно работать. Надеюсь, что коллеги поддержат нашу декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны", - заявил он журналистам.
Сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 27 по 31 января.
ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после присоединения Крыма к России.