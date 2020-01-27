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2020-01-27T13:56+0300
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Толстой рассказал об ожиданиях российской делегации в ПАСЕ
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РИА Новости

Толстой рассказал об ожиданиях российской делегации в ПАСЕ

13:56 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы надеется, что ПАСЕ поддержит предложенную РФ декларацию о недопустимости пересмотра истории рядом стран, заявил журналистам глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"У нас много вопросов на этой сессии, мы приехали с настроем конструктивно работать. Надеюсь, что коллеги поддержат нашу декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны", - заявил он журналистам.
Сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 27 по 31 января.
ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после присоединения Крыма к России.
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Петр ТолстойВторая мировая война (1939-1945)Парламентская ассамблея Совета Европы
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