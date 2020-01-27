Мусульмане Москвы выразили соболезнования жителям Турции

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выразил соболезнования родственникам погибших в результате землетрясения на востоке Турции и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии. По последним данным катастрофа унесла жизни 39 человек.
"Сотни семей в этот день остались без крова и, что более страшно, потеряли в этой трагедии своих родных и близких", - сообщил в понедельник РИА Новости муфтий Аляутдинов.
По его словам, землетрясения, наводнения, пожары – это всегда напоминание о хрупкости мира и быстротечности человеческой жизни.
"Всего лишь один миг – и мы может потерять все, что так старательно копили в течение всей жизни. Останутся лишь наши дела, поступки, намерения. Все это является поводом задуматься о ценности времени и тех, кто нас окружает, поводом посмотреть на жизнь и мир другими глазами, дабы наполнить смыслом каждый новый день", - подчеркнул муфтий Москвы.
"Просим Всевышнего даровать всем жертвам Свою милость, а их родственникам — стойкости и мужества! Пусть Аллах убережет нас от подобных трагедий впредь", - заключил он.
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