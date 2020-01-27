Мусульмане Москвы выразили соболезнования жителям Турции

"Всего лишь один миг – и мы может потерять все, что так старательно копили в течение всей жизни. Останутся лишь наши дела, поступки, намерения. Все это является поводом задуматься о ценности времени и тех, кто нас окружает, поводом посмотреть на жизнь и мир другими глазами, дабы наполнить смыслом каждый новый день", - подчеркнул муфтий Москвы.