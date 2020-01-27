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В Хабаровском крае создадут штаб по контролю ситуации с коронавирусом
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РИА Новости

В Хабаровском крае создадут штаб по контролю ситуации с коронавирусом

13:53 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Власти Хабаровского края создают штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом, куда войдут представители нескольких ведомств, сообщает краевое правительство в понедельник.
"Несмотря на уже принятые шаги, нам надо организовать дополнительные барьеры для проникновения инфекции. Этим займется оперативный штаб, участники которого должны будут анализировать всю последнюю информацию о проблеме и принимать экстренные меры. До конца понедельника штаб должен быть сформирован и приступить к работе", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Фургала.
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Отмечается, что в штаб войдут руководители краевых министерств и ведомств, а также представители федеральных надзорных органов: управления Роспотребнадзора, Федеральной службы по ветеринарии, пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО и других надзорных органов.
Уточняется, что первым решением штаба может стать установка на междугородних трассах карантинных постов по проверке ввозимых продуктов питания из Китая. Для уточнения ситуации в Хабаровском крае могут продлить перерыв в работе пункта пропуска "Покровка", который сейчас закрыт на праздники до 29 января. Сейчас в зале прилета международного аэропорта, а также на погранпереходе "Покровка" установлен двойной контроль досмотра.
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Так, на рейсах работают два специалиста – один встречает пассажиров в салоне самолета, измеряет температуру тепловизором, второй дополнительно осматривает в аэропорту. Если выявят человека с признаками заболевания, его изолируют в больницу для проведения исследований. Методики позволяют выявить вирус в течение 5 часов.
"Нам также необходимо проконтролировать китайских рабочих, занятых на наших сельхозпредприятиях. 30 января в Китае заканчивается празднование Нового года, и те, кто уехал домой, начнут возвращаться обратно. Поэтому мы должны фиксировать въезд и максимально проверять людей. Прошу этим заняться миграционную службу и Роспотребнадзор", - подчеркнул Фургал.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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