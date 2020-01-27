В Хабаровском крае создадут штаб по контролю ситуации с коронавирусом

ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Власти Власти Хабаровского края создают штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом , куда войдут представители нескольких ведомств, сообщает краевое правительство в понедельник.

"Несмотря на уже принятые шаги, нам надо организовать дополнительные барьеры для проникновения инфекции. Этим займется оперативный штаб, участники которого должны будут анализировать всю последнюю информацию о проблеме и принимать экстренные меры. До конца понедельника штаб должен быть сформирован и приступить к работе", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Фургала

Отмечается, что в штаб войдут руководители краевых министерств и ведомств, а также представители федеральных надзорных органов: управления Роспотребнадзора, Федеральной службы по ветеринарии, пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО и других надзорных органов.

Уточняется, что первым решением штаба может стать установка на междугородних трассах карантинных постов по проверке ввозимых продуктов питания из Китая. Для уточнения ситуации в Хабаровском крае могут продлить перерыв в работе пункта пропуска "Покровка", который сейчас закрыт на праздники до 29 января. Сейчас в зале прилета международного аэропорта, а также на погранпереходе "Покровка" установлен двойной контроль досмотра.

Так, на рейсах работают два специалиста – один встречает пассажиров в салоне самолета, измеряет температуру тепловизором, второй дополнительно осматривает в аэропорту. Если выявят человека с признаками заболевания, его изолируют в больницу для проведения исследований. Методики позволяют выявить вирус в течение 5 часов.

"Нам также необходимо проконтролировать китайских рабочих, занятых на наших сельхозпредприятиях. 30 января в Китае заканчивается празднование Нового года, и те, кто уехал домой, начнут возвращаться обратно. Поэтому мы должны фиксировать въезд и максимально проверять людей. Прошу этим заняться миграционную службу и Роспотребнадзор", - подчеркнул Фургал.