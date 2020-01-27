В Белгороде таксист ударил ножом пассажира

ВОРОНЕЖ, 27 янв - РИА Новости. Водитель такси ударил ножом ехавшего с дочкой пассажира за то, что у того не хватало наличных для оплаты поездки, информирует в понедельник управление МВД по региону.

"В ночь с 25 на 26 января в дежурную часть УМВД России по городу Белгороду от сотрудников лечебного учреждения поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратился 40-летний местный житель с колото-резаными ранами в области поясницы", - говорится в сообщении.

Полиция выяснила, что мужчина получил ранение в ходе конфликта с водителем такси. Подозреваемый - 27-летний житель Белгородского района, он задержан.

"По предварительным данным, потерпевший вместе с дочерью возвращался домой на такси. Пассажир обнаружил, что у него не хватает наличных, чтобы оплатить поездку. Найти компромисс мужчины не смогли. Подозреваемый в грубой форме начал требовать денежные средства, на что потерпевший ответил отказом. В ходе конфликта водитель нанес вышедшему из автомобиля пассажиру два удара ножом в область поясницы, после чего скрылся", - сообщает полиция.