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В Белгороде таксист ударил ножом пассажира
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РИА Новости

В Белгороде таксист ударил ножом пассажира

13:49 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 27 янв - РИА Новости. Водитель такси ударил ножом ехавшего с дочкой пассажира за то, что у того не хватало наличных для оплаты поездки, информирует в понедельник управление МВД по региону.

"В ночь с 25 на 26 января в дежурную часть УМВД России по городу Белгороду от сотрудников лечебного учреждения поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратился 40-летний местный житель с колото-резаными ранами в области поясницы", - говорится в сообщении.

Полиция выяснила, что мужчина получил ранение в ходе конфликта с водителем такси. Подозреваемый - 27-летний житель Белгородского района, он задержан.
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"По предварительным данным, потерпевший вместе с дочерью возвращался домой на такси. Пассажир обнаружил, что у него не хватает наличных, чтобы оплатить поездку. Найти компромисс мужчины не смогли. Подозреваемый в грубой форме начал требовать денежные средства, на что потерпевший ответил отказом. В ходе конфликта водитель нанес вышедшему из автомобиля пассажиру два удара ножом в область поясницы, после чего скрылся", - сообщает полиция.
В отношении жителя водителя такси возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
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МВД РФБелгородский районВоронежБелгородПроисшествия
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