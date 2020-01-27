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Авиарейсы из Ростова-на-Дону в Китай отменены из-за коронавируса
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РИА Новости

Авиарейсы из Ростова-на-Дону в Китай отменены из-за коронавируса

13:46 27.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Авиарейсы из Ростова-на-Дону в Китай отменены с понедельника из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта "Платов".

"У нас осуществлялись прямые чартерные рейсы в Китай. С сегодняшнего дня они отменены в связи со сложной эпидситуацией в Китае", - сказал собеседник.

Он уточнил, что по вопросам аннулирования и перебронирования туров пассажирам необходимо обращаться в агентства, в которых они приобретались.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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