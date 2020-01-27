В Москве на МКАД столкнулись пять машин, погиб человек

"На 37-м километре МКАД произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП, по предварительным данным, погиб один человек и двое пострадали. На место происшествия вылетел медицинский вертолет.
В свою очередь, в пресс-службе Московского авиационного центра сообщили РИА Новости, что санитарный вертолет эвакуировал одного пострадавшего в медицинское учреждение. Его состояние поддерживает и контролирует авиамедицинская бригада.
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