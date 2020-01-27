В Москве на МКАД столкнулись пять машин, погиб человек

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сразу пять легковых автомобилей столкнулись на МКАД на юго-западе Москвы , один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Сразу пять легковых автомобилей столкнулись нана юго-западе, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На 37-м километре МКАД произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП, по предварительным данным, погиб один человек и двое пострадали. На место происшествия вылетел медицинский вертолет.