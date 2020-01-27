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В Москве на МКАД столкнулись пять машин, погиб человек
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РИА Новости

В Москве на МКАД столкнулись пять машин, погиб человек

13:45 27.01.2020 (обновлено: 15:35 27.01.2020)
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© Фото : пресс-служба Московского авиационного центраПоследствия ДТП на 37-м километре МКАД
Последствия ДТП на 37-м километре МКАД
© Фото : пресс-служба Московского авиационного центра
Последствия ДТП на 37-м километре МКАД
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сразу пять легковых автомобилей столкнулись на МКАД на юго-западе Москвы, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На 37-м километре МКАД произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП, по предварительным данным, погиб один человек и двое пострадали. На место происшествия вылетел медицинский вертолет.
В свою очередь, в пресс-службе Московского авиационного центра сообщили РИА Новости, что санитарный вертолет эвакуировал одного пострадавшего в медицинское учреждение. Его состояние поддерживает и контролирует авиамедицинская бригада.
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