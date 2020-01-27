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В Петербурге эвакуировали более 170 детей из детсада из-за возгорания
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РИА Новости

В Петербурге эвакуировали более 170 детей из детсада из-за возгорания

13:44 27.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Более 170 детей и 32 сотрудника детского сада в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за возгорания электропроводки и тления рубероида, сообщает городское ГУМЧС.
Возгорание произошло в детском саду №43 в Колпинском районе.
"В результате проведения строительных работ на чердаке произошло возгорание электропроводки и тление рубероида на площади 1 квадратный метр. Проведена эвакуация 177 детей и 32 сотрудников персонала в соседнюю школу", - говорится в сообщении.
Детский сад
19 декабря 2019, 03:51
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Колпинский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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