Хабаровские власти готовы забрать оставленных в Шереметьево детей

Ранее сообщалось, что мужчина, прилетевший в Москву из Хабаровска, оставил в Шереметьево двух своих детей - мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, его разыскивают полицейские. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре.

"Администрация Хабаровского края выразила желание и готовность приехать в Подмосковье и забрать малышей. Мы ведем с ними переговоры о дальнейших наших действиях в интересах этих детей. Сделаем комфортное пребывание здесь, чтобы они не оставались долго в больнице. Мы надеемся, что нам не придется перемещать их в какое-либо социальное учреждение. На той стороне ищут родственников, которые могли бы взять опеку над мальчиками", - сказала Мишонова.