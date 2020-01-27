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Хабаровские власти готовы забрать оставленных в Шереметьево детей
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РИА Новости

Хабаровские власти готовы забрать оставленных в Шереметьево детей

13:44 27.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила журналистам, что администрация Хабаровского края выразила желание и готовность приехать в Подмосковье и забрать детей, которых оставили в аэропорту Шереметьево.
Ранее сообщалось, что мужчина, прилетевший в Москву из Хабаровска, оставил в Шереметьево двух своих детей - мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, его разыскивают полицейские. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре.
"Администрация Хабаровского края выразила желание и готовность приехать в Подмосковье и забрать малышей. Мы ведем с ними переговоры о дальнейших наших действиях в интересах этих детей. Сделаем комфортное пребывание здесь, чтобы они не оставались долго в больнице. Мы надеемся, что нам не придется перемещать их в какое-либо социальное учреждение. На той стороне ищут родственников, которые могли бы взять опеку над мальчиками", - сказала Мишонова.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Вчера, 12:44
Кузнецова рассказала о ситуации с оставленными детьми в Шереметьево
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиКсения МишоноваМосковская областьХабаровскШереметьево (аэропорт)Общество
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