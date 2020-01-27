Эксперт рассказал, где находится "демографическая яма" России

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Росстат второй год подряд фиксирует убыль населения в России , которое на 1 января 2020 года составило почти 146,781 миллиона человек, что на 35,6 тысячи меньше, чем в 2019 году. При этом в большей части федеральных округов наблюдается увеличение численности населения, но большой ее спад в Приволжском округе - минус 110 тысяч человек - в итоге перекрывает этот рост, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

"Только один Приволжский федеральный округ показывает убыль населения в 110 тысяч человек, тем самым почти перекрывая прирост в Центральном, Северо-Кавказском округах и Южном (чуть более 120 тысяч человек). Сибирский ФО дает убыль населения в 54 тысячи и Дальневосточный – 21 тысячу человек", - сообщила Егорова.

Она объяснила, что "в Приволжском федеральном округе наблюдается очень большая естественная убыль, которая не перекрывается миграцией, как, например, в ЦФО, население ПФО демографически "старо", то есть высока доля людей старшего возраста, молодежи значительно меньше – кто-то уехал в центральные регионы раньше, так как в Поволжье закрылись многие промышленные гиганты и работы нет".

"К тому же центр близко, можно работать, но при этом чаще навещать родителей. Плюс "неполученные жизни" 90-х годов, то есть те, кто должен был бы сегодня вступить в репродуктивный возраст. И так как уровень жизни невысокий, семьи чаще всего останавливаются на одном ребенке", - добавила эксперт.

Кроме того, по ее словам, экономика влияет и на то, что, несмотря на хорошие климатические условия, переезжать жить в ПФО тоже желающих мало, поскольку там "работать негде".

Егорова уточнила, что "если рассматривать составляющие общего прироста, то только в Северо-Кавказском ФО отмечен естественный прирост населения". "Такая ситуация связана с продолжающимся снижением рождаемости - очередная демографическая яма как последствие 90-х годов - и высокой численностью людей старшего поколения", - добавила она.