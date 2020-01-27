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Эксперт рассказал о минусах идеи ограничения продаж пива в Подмосковье
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РИА Новости

Эксперт рассказал о минусах идеи ограничения продаж пива в Подмосковье

13:42 27.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевВывеска магазина разливных напитков на жилом доме
Вывеска магазина разливных напитков на жилом доме
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ограничение продаж разливного пива в магазинах многоквартирных домов в Подмосковье ударит не только по малым пивоварам, но и по всей цепочке сбыта продукции, что в свою очередь может вызвать рост цен, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" направила письмо главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорю Артемьеву с просьбой проверить на соответствие антимонопольному законодательству закон Московской области, который запретит розничную продажу разливного пива в магазинах в многоквартирных домах.
"Такой запрет смертелен для малых производителей, поскольку со вступлением этого закона в силу для них ставится крест на возможности продаж своей продукции. Сейчас 95%, если не 100% всего сбыта малых пивоварен происходит через магазины живого пива", - сказал Небольсин.
По данным "Опоры России", 80% магазинов живого пива в Подмосковье находится в многоквартирных жилых домах. Собеседник агентства указал, что на территории Московской области работает 51 малая пивоварня, а магазинов, по данным "2ГИС" - 2,08 тысячи. "Но они сами признают, что охватывают 70-80% организаций, то есть, фактически, в области работает под 3 тысячи магазинов. Поэтому в результате после вступления закона в силу может закрыться порядка 2 тысяч магазинов", - заметил эксперт.
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"Это огромный удар как по малому крафтовому пивоварению, так и по всей цепочке продаж. Закрытие магазинов приведет к росту концентрации рынка сбыта, что грозит ростом цен. При этом, если мы говорим о борьбе с потреблением алкоголя, под запрет не попадут сетевые магазины, где пиво продолжит продаваться. Это дискриминация малых пивоварен", - продолжил Небольсин.
Он также напомнил, что Госдума ранее приняла в первом чтении закон, в результате которого появятся основания для прекращения продаж алкоголя при оказании услуг общепита в многоквартирных домах в регионах. "То есть малым производителям совсем некуда будет податься со своей продукцией – это нонсенс", - заключил член президиума "Опоры России".
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Федеральная антимонопольная служба РФГосдума РФМосковская областьРоссияОбщество
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