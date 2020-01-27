Эксперт рассказал о минусах идеи ограничения продаж пива в Подмосковье

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ограничение продаж разливного пива в магазинах многоквартирных домов в Ограничение продаж разливного пива в магазинах многоквартирных домов в Подмосковье ударит не только по малым пивоварам, но и по всей цепочке сбыта продукции, что в свою очередь может вызвать рост цен, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" направила письмо главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорю Артемьеву с просьбой проверить на соответствие антимонопольному законодательству закон Московской области, который запретит розничную продажу разливного пива в магазинах в многоквартирных домах.

"Такой запрет смертелен для малых производителей, поскольку со вступлением этого закона в силу для них ставится крест на возможности продаж своей продукции. Сейчас 95%, если не 100% всего сбыта малых пивоварен происходит через магазины живого пива", - сказал Небольсин.

По данным "Опоры России", 80% магазинов живого пива в Подмосковье находится в многоквартирных жилых домах. Собеседник агентства указал, что на территории Московской области работает 51 малая пивоварня, а магазинов, по данным "2ГИС" - 2,08 тысячи. "Но они сами признают, что охватывают 70-80% организаций, то есть, фактически, в области работает под 3 тысячи магазинов. Поэтому в результате после вступления закона в силу может закрыться порядка 2 тысяч магазинов", - заметил эксперт.

"Это огромный удар как по малому крафтовому пивоварению, так и по всей цепочке продаж. Закрытие магазинов приведет к росту концентрации рынка сбыта, что грозит ростом цен. При этом, если мы говорим о борьбе с потреблением алкоголя, под запрет не попадут сетевые магазины, где пиво продолжит продаваться. Это дискриминация малых пивоварен", - продолжил Небольсин.