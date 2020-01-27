СК заочно обвинил украинского командира в обстреле Горловки

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение командиру Вооруженных сил Украины Дмитрию Кащенко, участвовавшему в минометном обстреле окраины Горловки в конце прошлого года, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Обстрел подконтрольного ДНР города случился 25 декабря, ранения получил мирный житель.

"Следствием собраны доказательства, позволившие заочно предъявить обвинение командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины полковнику Дмитрию Кащенко в организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - рассказала Петренко журналистам в понедельник.

По данным следствия, Кащенко, "исполняя заведомо преступные приказы" вышестоящего командования, организовал прицельный обстрел из минометов кладбища, расположенного в поселке Шахты 6/7 города Горловки. При этом ему было заранее известно, что это может повлечь "массовую гибель гражданских лиц и разрушение объектов жизнеобеспечения".

"Следствие полагает, что преступление совершено Кащенко и его соучастниками общеопасным способом, так как обстрелы из минометных орудий боеприпасами неизбирательного действия были произведены по населенным пунктам, в которых проживают гражданские лица", - добавила Петренко.